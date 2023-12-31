شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية فى جيم الزمالك لإصابته بإجهاد عضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى على هامش مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي.

وأدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وفضل الجهاز الطبي عدم مشاركة قائد الفريق فى التدريبات الجماعية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.