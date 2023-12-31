شكرا لقرائتكم خبر عن زيكا لاعب الترسانة يدخل حسابات الزمالك تمهيدا لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسن زيكا، لاعب خط وسط الترسانة، حسابات مسئولى الزمالك تمهيداً لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل صغر سن اللاعب، واقتناع مسئولى الفريق الأبيض بإمكانيات اللاعب وأرقامه داخل الملعب.

وجاء الاهتمام باللاعب خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم، وفى ظل اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد بالزمالك، على أن يتم حسم الصفقات المطلوبة في الفريق بعد إنهائها رسميا، حتى يتمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبي جدد، وتدعيم صفوفه، بالإضافة إلى تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يكثف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جهوده فى المفاوضات مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى للحصول على موافقة الأخير على تقسيط الغرامة المستحقة على القلعة البيضاء، والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، ليتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد.