شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتقد 7 لاعبين أمام المصرى غدا.. أبرزهم عبد السميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، 7 لاعبين أمام المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من محمد عبد السميع وإياد العسقلاني للإيقاف، ومحمد بيومى ومحمد نصر ومحمد مخلوف ومحمد فوزى وبشار أشرف للإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد

الدفاع: محمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقى وحمدى النقاز وعصام صبحى وكريم عرفات وأحمد محسن

الوسط: عماد حمدى ومحمد حسن وصالح جمعة وعمر الساعى ونادر فرج ومحمود الشبراوى ومروان حمدى وعبد الرحمن مجدى وحازم مرسى

الهجوم: باسم مرسى وياو أنور

ويختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.