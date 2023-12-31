شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ15 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دورى المحترفين الثلاثاء المقبل بـ5 مواجهات قوية، ثم تستكمل مباريات الجولة الأربعاء بـ5 لقاءات أخرى.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين

الثلاثاء

جمهورية شبين مع بتروجت

القناة مع راية

دكرنس مع النجوم

حرس الحدود مع بروكسى

المصرية للاتصالات مع السكة الحديد

الأربعاء

بترول أسيوط مع مصر المقاصة

غزل المحلة مع النصر للتعدين

أسوان مع طنطا

مكادى مع وادى دجلة

لافيينا مع أبو قير للأسمدة

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة الـ15..

1 بتروجت 32 نقطة

2 حرس الحدود 28 نقطة

3 وادى دجلة 25 نقطة

4 غزل المحلة 24 نقطة

5 القناة 23 نقطة

6 بترول أسيوط 23 نقطة

7 لافيينا 23 نقطة

8 راية 22 نقطة

9 السكة الحديد 21 نقطة

10 بروكسى 20 نقطة

11 طنطا 19 نقطة

12 أسوان 18 نقطة

13 الاتصالات 17 نقطة

14 أبو قير للأسمدة 16 نقطة

15 دكرنس 16 نقطة

16 مكادى 12 نقطة

17 النجوم 12 نقاط

18 جمهورية شبين 10 نقاط

19مصر المقاصة 9 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط