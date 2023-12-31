شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب المصارعة فى بطولتى الرانك والجائزة الكبرى بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعن اتحاد المصارعة، برئاسة محمد محمود القائم بأعمال رئيس الاتحاد، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة الرانك العالمى، وكذلك الجائزة الكبرى التى ستقام فى كرواتيا فى الفترة من 10 إلى 14 يناير المقبل.

القائمة التى تم إعلانها تضم 12 لاعباً ولاعبة هم: محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع ، مصطفى حسين ، محمد مصطفى متولي، محمد علي جبر، عمر أمين ، يوسف حميدة، عمرو رضا ، مصطفى جبر، ضياء جودة وندى مدني وسمر حمزة.

من ناحية أخرى، وافق اتحاد المصارعة، على المشاركة في بطولة هنرى ديلجان ، التي تقام بباريس خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة كلا من سمر حمزة وندى مدنى، بالإضافة إلى كرم جابر، على أن تشارك سمر وندى في معسكر قبل وبعد البطولة، بينما يكتفى كرم جابر بالمشاركة في المنافسات فقط.