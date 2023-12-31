شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين دونجا ومعتمد جمال فى الزمالك بعد استبعاده من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض على هامش مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب النادي.

وخرج دونجا من قائمة المنتخب الوطنى النهائية التى تم الإعلان عنها للمشاركة فى أمم أفريقيا يناير المقبل، وعلق اللاعب بشكل غير مباشر على استبعاده من قائمة المنتخب، ونشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام صورته ضاحكًا وعلق عليها: "طب ده كلام؟".

ووفقا للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أكد معتمد جمال لـ"دونجا" أهمية دوره مع الفريق وطالبه بضرورة التركيز مع الأبيض وعدم تشتيت ذهنه فى حاجة الفريق لمجهوداته، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.