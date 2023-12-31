شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود "جنش" للزمالك؟.. مصدر فى مودرن فيوتشر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر ، خلال تصريحاته فى الساعات الأخيرة، أنه تم التفاوض معه خلال السنوات الماضية للعودة مرة أخرى لصفوف نادى الزمالك ولكن لم يكتب للمفاوضات النجاح بسبب إيقاف القيد للنادى الأبيض، ورفض مسئولي ناديه رحيله فى هذا التوقيت.

وترددت أنباء فى الوقت الحالي حول دخول جنش دائرة اهتمامات نادى الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل نادى مودرن فيوتشر رفض فكرة رحيل محمود جنش عن الفريق نهائياً، موضحاً أن عقده مستمر مع النادى، ويعد من القوائم الأساسى، وهناك منافسات قوية يخوضها الفريق الفترة المقبلة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" لذا لا يمكن الاستغناء عن خدماته.

وخطف جنش الأنظار خلال بطولة السوبر المصري، والتي حصد فيها مودرن فيوتشر الميدالية الفضية بعد الهزيمة فى المباراة النهائية أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وانضم محمود عبد الرحيم جنش إلى مودرن فيوتشر في موسم 2021-2022، قادماً من نادي الزمالك على سبيل الإعارة بنية البيع، وحجز جنش مقعداً أساسياً في حراسة عرين فريقه الجديد، وبلغ إجمالي مشاركات جنش مع مودرن فيوتشر في جميع البطولات 77 مباراة، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة خلال 32 مباراة، بينما اهتزت شباكه بـ66 هدفاً في المباريات الأخرى.