شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المغربى أحمد بلحاج مع الجونة قبل العودة لسيراميكا؟.. هداف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى سيراميكا إعادة المغربى أحمد بلحاج إلى صفوفه فى يناير المقبل، بعد انتهاء إعارته إلى نادى الجونة، لحاجة الفريق لخدماته الفترة المقبلة من الدورى وكأس رابطة الأندية.

وتعاقد سيراميكا مع المغربى أحمد بلحاج من نادى أسوان فى الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يوافق على إعارته لفريق الجونة لمدة 6 أشهر تنتهى في يناير المقبل.

وتلقى مسئولو سيراميكا اتصالات من جانب الجونة لتمديد إعارة أحمد بلحاج لنهاية الموسم، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض لتمسك أيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا بإعادته للاستفادة من خدماته في باقى هذا الموسم، خاصة مع التألق الكبير الذى يقدمه اللاعب.



ونستعرض ماذا قدم أحمد بلحاج مع الجونة قبل عودته لسيراميكا.. ونستعرض ماذا قدم أحمد بلحاج مع الجونة قبل عودته لسيراميكا..

لعب: 9 مواجهات

سجل: 7 أهداف

صنع: لم يصنع

عدد الدقائق: 647 دقيقة

الإنذارات: 2

ويتصدر المغربى أحمد بلحاج قائمة هدافى دوري nile برصيد 7 أهداف بالتساوي مع مصطفى زيكو مهاجم نادي زد بعد مرور 10 جولات من المسابقة حتى الآن.