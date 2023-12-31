شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة الاتحاد أمام الداخلية فى دورى nile.. غياب مابولولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار طارق العشرى، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، 22 لاعباً فى قائمة سيد البلد استعدادا لمواجهة الداخلية، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دورى nile.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى..

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح

الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، عمرو صلاح، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم، أحمد غانم.

الوسط: عمر الوحش، أحمد عيد، ناصر ناصر، مورو ساليفو، فوزى الحناوى، كريم الديب، عبد الغنى محمد، الحبيب حسن، خالد الغندور، بلال السيد.

الهجوم: بينجامين بواتينج، رجب عمران، بيكالى أوبامى

ويغيب عن الاتحاد أمام الداخلية كل من الأنجولى مابولولو للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى أحمد عادل ميسى للإصابة.