شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعة إصابة حسين الشحات وموقفه من تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي يُعاني منها حسين الشحات لاعب الفريق بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى تدريبات الفريق بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً.

وأوضح الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، أن الشحات يعاني من شد بسيط في عضلة السمّانة، وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق وتنتهي يوم 10 يناير الجاري.

وعانى الشحات من الإصابة بشد فى السمانة كانت سببا فى خروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر فى اختيار القائمة النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، حسب تأكيدات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.

وتعرض الشحات للإصابة في مباراة الأهلي وموردن فيوتشر التي أقيمت مساء الخميس الماضي في نهائي السوبر المصري بالإمارات وإنتهت بفوز الأهلي 4/1 ، حيث إضطر اللاعب لمُغادر الملعب للإصابة .

على صعيد متصل ، قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 10 يناير الجاري ، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 11 من الشهر ذاته لبدء الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.