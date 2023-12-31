شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم وموعد عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم لاعب الفريق بسيطة، وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة فى تدريبات الفريق بشكل تدريجي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً.

وأوضح الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله أن ياسر إبراهيم يعاني من شد بسيط في العضلة الضامة وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية تدريجياً فور العودة من الإجازة التي حصل عليها الفريق وتنتهي يوم 10 يناير الجاري.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة في مباراة الأهلي وسيراميكا التي أقيمت مساء الاثنين الماضي في نصف نهائي السوبر المصري بالإمارات وإنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، حيث اضطر اللاعب لمُغادر الملعب للإصابة ولم يشارك فى نهائي البطولة أمام مودرن فيوتشر الذي انتهى بفوز الأهلي 4/2.

على صعيد متصل، كشف ياسر إبراهيم أنه تفاجأ بقرار البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من عدم ضمه إلى قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، مؤكدا احترامه ذلك القرار، وتمنى التوفيق لزملائه من أجل حصد اللقب.

وقال ياسر إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر، "كنت أتمنى التواجد للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ولكن حاليا أعانى من إصابة بشد خفيف، وأحتاج أسبوعين للعودة فنيا وبدنيا". وأشار ياسر إبراهيم إلى أنه سعيد بتحقيق فريق الأهلى المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، معربا عن حزنه لعدم الوصول إلى المباراة النهائية، حيث كانت مواجهة الفريق البرازيلي ليست قوية، والعمل على حصد اللقب للمرة الأولى في التاريخ وكأس السوبر المحلى للتعويض عن الفترة الماضية. وأكد ياسر إبراهيم أنه لا يمانع الاحتراف في حال وجود عروض مناسبة، ومن خلال موافقة الأهلى، حيث يتبقى في عقده مع القلعة الحمراء موسمان. وأوضح ياسر إبراهيم أن الثنائى إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا" من أكثر اللاعبين تحفيزا لزملائهم للفوز وحصد البطولات خلال الحديث داخل غرفة الملابس والمعسكرات.

على صعيد متص ، قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 10 يناير الجاري، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 11 من الشهر ذاته لبدء الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.