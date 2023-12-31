شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد فتوح مع الزمالك بعد تجديد تعاقده 3 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أزمة أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بإعلان مسئولي القلعة البيضاء تجديد تعاقد اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما كان على بعد خطوة من الرحيل عن القلعة البيضاء فى ظل عرضه للبيع وانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

أزمة فتوح تفاقمت بعدما غادر اللاعب برفقة محمد صبحى ومصطفى الزناري لاعبى الفريق معسكر مباراة زد فى الدورى، ما دفع مجلس الإدارة لمعاقبة اللاعبين الثلاثة بالإيقاف والخصم والعرض للبيع، قبل أن تنتهى الأزمة بموافقة فتوح على تجديد تعاقده بعد انتهاء شهر الإيقاف.

أحمد فتوح من ناشئى الزمالك ولعب لناديى إنبى وسموحة، وعلى مدار تاريخ شارك اللاعب مع الفارس الأبيض في 133 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 12 هدفا.

وحقق أحمد فتوح مع الزمالك طوال تاريخه 4 بطولات، بواقع بطولة الدوري مرتين، وكأس مصر مرتين، بالإضافة إلى تحقيق كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبي.

ولعب أحمد فتوح خلال مسيرته الكروية مع منتخب مصر الأول 25 مباراة، سجل هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.