شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: مليون و500 ألف جنيه مكافأة لقب كأس الرابطة.. ومليون للوصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تخصيص مليون 500 ألف جنيه مكافأة للفريق الذى سيتوج بطلا لكأس رابطة الأندية المحترفة، فيما يحصل الوصيف على جائزة قدرها مليون جنيه.
وأجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الرابطة دون الأهلي والزمالك.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير المقبل.
وأعلن الأهلي والزمالك انسحابهما من المشاركة في بطولة كأس الرابطة، ما كلفهما توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه نتيجة لاعتذارهما عن عدم المشاركة لأسباب مختلفة.
وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة بات التصور الأقرب للبطولة هو تقسيم الفرق المتبقية والبالغ عددها 16 فريقا على 4 مجموعات، بحيث يتأهل متصدرو المجموعات الأربعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة، والذي يقام من مباراتين بنظام خروج المغلوب.
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