شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: مليون و500 ألف جنيه مكافأة لقب كأس الرابطة.. ومليون للوصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تخصيص مليون 500 ألف جنيه مكافأة للفريق الذى سيتوج بطلا لكأس رابطة الأندية المحترفة، فيما يحصل الوصيف على جائزة قدرها مليون جنيه.

وأجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الرابطة دون الأهلي والزمالك.