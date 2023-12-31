شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه فى 2023.. بطولات أفريقية وعالمية للمنتخبات وتنظيم بطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اتحاد الكاراتيه سلسلة الإنجازات والتطوير التى يسير عليها خلال السنوات الماضية، هو ما ظهر من خلال ما تحقق خلال عام 2023، فى مختلف البطولات.



أهم مما حققه الكاراتيه فى حصاد عام 2023.. أهم مما حققه الكاراتيه فى حصاد عام 2023.. تصدر الدوري العالمي للكاراتيه بالقاهرة، بعد تحقيق 13 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 3 ذهبيات و3 فضيات و7 برونز.

الدورى العالمى للشباب بالفجيرة، تحقيق 17 ميدالية مقسمة إلى 5 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

وفى دورة البحر المتوسط تحققت 15 ميدالية منها 4 ذهبيات و2 فضية بالإضافة إلى 9 برونزية.

بطولة الدوري العالمي باليابان حقق لاعبو المنتخب ذهبية وبرونزية، وفى الدوري العالمي بكرواتيا تحققت 3 ميداليات، فضيتان وبرونزية.



البطولة الأفريقية البطولة الأفريقية

حقق اللاعبون 37 ميدالية مقسمة إلى 14 ذهبية و 15 فضية بالإضافة إلى 8 برونزيات، بالنسبة لمنتخب الكبار فحقق اللاعبون 15 ميدالية منها 7 ذهبيات و7 فضيات بالإضافة إلى برونزية، و بالانتقال الى الناشئين حققوا 22 ميدالية مقسمة الى 7 ذهبيات و 8 فضيات و 7 برونزيات ، و على مستوى ذوى الهمم فنجحوا في تحقيق 16 ميدالية فى البطولة مقسمة الى 8 ذهبيات و 8 فضيات.

بطولة سيرياس A التي أقيمت بقبرص، تحقق خلالها 7 ميداليات مقسمة إلى ذهبيتين ومثلها فضية بالإضافة إلى 3 برونزيات.





بطولة العالم للكبار

احتل منتخب مصر للكاراتيه المركز الثاني بعد تحقيق 8 ميداليات مقسمة إلى ذهبيتان و فضيتان و 4 برونزيات، وحقق ذوى الهمم في البطولة 9 ميداليات مقسمة إلى 3 ذهبيات وميدالية فضية و5 برونزيات.

ومن أهم ما حققه الاتحاد على المكستوى الإدارى الحصول على موافقة الاتحاد الدولى للعبة على استضافة بطولة العالم 2025، بمصر، من خلال عمومية الاتحاد الدولى التى أقيمت مؤخرا