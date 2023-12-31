سحب قرعة كأس الرابطة.. بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والمصري على رأس المجموعات

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة عن المواجهات التى ستقام فى المجموعات الأربعة، بعدما أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الرابطة دون الأهلي والزمالك.

وجاءت المواجهات كالتالى..

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير المقبل.

وأعلن الأهلي والزمالك انسحابهما من المشاركة في بطولة كأس الرابطة، ما كلفهما توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه نتيجة لاعتذارهما عن عدم المشاركة لأسباب مختلفة.

وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة بات التصور الأقرب للبطولة هو تقسيم الفرق المتبقية والبالغ عددها 16 فريقا على 4 مجموعات، بحيث يتأهل متصدرو المجموعات الأربعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة، والذي يقام من مباراتين بنظام خروج المغلوب.