شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وفتوح يحصلان على راحة من تدريبات الزمالك بعد الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق على التواجد فى مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وضمت القائمة النهائية التى أعلنها فيتوريا لخوض بطولة أمم أفريقيا كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.