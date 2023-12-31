اخبار الرياضه

عامر حسين: بطل كأس الرابطة يتأهل لخوض كأس السوبر المحلى بنظامه الجديد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: بطل كأس الرابطة يتأهل لخوض كأس السوبر المحلى بنظامه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل كأس الرابطة سوف يشارك فى النسخة القادمة من عمر بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة والتي أقيمت اليوم بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

 

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

 

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

 

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

 

وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بكوت إيفوار. 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements