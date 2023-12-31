شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: بطل كأس الرابطة يتأهل لخوض كأس السوبر المحلى بنظامه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل كأس الرابطة سوف يشارك فى النسخة القادمة من عمر بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية. وأسفرت قرعة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة والتي أقيمت اليوم بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية: المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة. المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي. المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية. المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة. وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بكوت إيفوار.

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