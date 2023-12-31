شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمزة المثلوثى لاعب الزمالك بشد فى السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

يأتي ذلك بعد تعرض حمزة المثلوثي للإصابة بشد في عضلة السمانة، ما أبعده عن التدريبات الجماعية للفريق، وسيواصل اللاعب تدريباته التأهيلية بشكل منفرد على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والتأكد من جاهزيته.

وكان أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الزمالك حصلا على راحة من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية. وحرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق على التواجد فى مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.