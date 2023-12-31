شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمزة المثلوثى لاعب الزمالك بشد فى السمانة والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك بعد تعرض حمزة المثلوثي للإصابة بشد في عضلة السمانة، ما أبعده عن التدريبات الجماعية للفريق، وسيواصل اللاعب تدريباته التأهيلية بشكل منفرد على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والتأكد من جاهزيته.
وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وحرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق على التواجد فى مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.
وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.
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