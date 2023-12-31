شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض دخول كريم نيدفيد فى صفقة عمر كمال من مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الاهلى رحيل كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق لفريق مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء.

ويأتي رفض النادى الأهلى بطلب من السويسرى كولر المدير الفني للفريق، والذى أكد حاجة الفريق لخدمات اللاعب الفترة المقبلة واقتراب رحيل زميله المالى أليو ديانج عقب تلقى بعض العروض الخارجية.

ويأتى ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة قبل الإعلان عنها.

وفى السياق ذاته، يعود عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للمشاركة فى التدريبات بشكل طبيعي بداية من الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر، بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفريق على هامش المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت مؤخراً فى الإمارات.