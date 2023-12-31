زيزو وفتوح راحة من تدريبات الزمالك.. تعرّف على السبب

ياسر رشاد - القاهرة - حصل أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

قرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، على التواجد في مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء اللاعبين لـ"قناع تدريبي خاص بالتنفس".

وقام علاء رجب، مخطط الأحمال البدنية، بتجهيز "القناع التدريبي" من أجل زيادة قوة التحمل والتقليل من ضخ الأوكسجين في الجسد، وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لفترة مطولة وهم يرتدون "القناع التدريبي".

ويسعى الجهاز الفني والطبي من ارتداء القناع التدريبي لتجهيز وإعداد اللاعبين لخوض المباريات التي تقام خارج مصر، خصوصًا في البلاد الأفريقية في ظل اختلاف حالة المناخ والطقس خارج البلاد.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.