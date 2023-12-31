مشوار المنتخب الوطني بأمم أفريقيا في مرحلة المجموعات كاملاً

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بدولة كوت ديفوار ، خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.



تأتي مواجهات المنتخب الوطني في المجموعة على النحو التالي :

ضربة البداية أمام موزمبيق مساء يوم 14 يناير 2024

ثاني المواجهات أمام غانا مساء يوم 18 يناير 2024

الجولة الثالثة والأخير للمنتخب الوطني أمام نظيره الرأس الأخضر مساء يوم 22 يناير 2024.

وتأتي قائمة المنتخب الوطني في المنافسات على النحو التالي :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.