بطولات وإنجازات.. حصاد الجودو المصري في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، عدد كبير من الإنجازات خلال عام 2023، تنوعت ما بين تألق على مستوى المشاركة في البطولات الأفريقية لمختلف المراحل العمرية، وارتفاع أعداد المشاركين في البطولات المحلية بشكل غير مسبوق، بالإضافة للعودة من جديد للمنافسة على مستوى البطولات العالمية، بعد فترة غياب وصلت إلى 17 عاما.

وخلال السطور التالية، نسرد ما حققه الجودو المصري خلال عام 2023.

تألق في البطولات العربية

البداية كانت مع التألق في منافسات البطولة العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر مارس الماضي وحقق فيها منتخبنا 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

سيطرة على مستوى البطولات الأفريقية

وعلى المستوى الأفريقي، تسيد الجودو المصري وسيطر على منصات التتويج القارية في مختلف المراحل العمرية، حيث كانت البداية مع منتخب الشباب الذي حصد كأس البطولة الأفريقية بعد حصد 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

وكرر منتخب الناشئين الإنجاز ذاته في البطولة الأفريقية واحتل المراكز الأولى بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات، ليفرض الجودو المصري سيطرته وسطوته على الألقاب القارية.

وواصل الجودو المصري إنجازاته بحصد كأس البطولة الأفريقية للكبار، بعد حصد 8 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، في البطولة التي أقيمت بالمغرب سبتمبر الماضي.

إنجازات عالمية

كما سطر الجودو المصري تاريخا جديدا من خلال فوز اللاعب يسري سامي صاحب الـ19 عاما، ببرونزية بطولة العالم في منافسات وزن 60 كجم، ببطولة العالم للشباب، ليعود لاعبينا للمنافسة على الألقاب العالمية بعد فترة غياب وصلت إلى 17 عاما.

واختتم الجودو المصري إنجازاته في عام 2023، بالتعاقد مع الأسطورة اليابانية أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية، ليكون بمثابة إضافة كبيرة بجانب الأسطورة المصرية محمد رشوان الذي يتولى رئاسة جهاز المنتخبات بالاتحاد المصري.

ويمتلك الياباني أيزومي هيروشي صاحب الـ42 عاما سجلا مميزا من الإنجازات لاعبا ومدربا، حيث سبق له الفوز بفضية أولمبياد أثينا 2004، وذهبية بطولة العالم في القاهرة 2005، وعدد كبير من الميداليات العالمية في عدة بطولات.