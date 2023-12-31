عمر كمال أولى صفقات الأهلي الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - أتم النادي الأهلي الاتفاق مع نظيره مودرن فيوتشر، لضم عمر كمال عبدالواحد، نجم الفريق، في شهر يناير المقبل، ليصبح اللاعب على بُعد أمتار قليلة من ارتداء القميص الأحمر في الانتقالات الشتوية.

وصلت مفاوضات ضم عمر كمال عبدالواحد بين النادي الأهلي ومودرن فيوتشر لمرحلة شبه نهائية، بعدما عرض الأهلي انضمام صلاح محسن لفيوتشر، وهناك تفاوض حول لاعب آخر بجانب أحد لاعبي فريق الشباب.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعًا بعد ظهر أمس السبت، مع مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي، عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي، القائم بأعمال الترجمة.

وخلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على المستويات كافة، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

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