الخميس المقبل.. منتخب مصر في بروفة أخيرة أمام تنزانيا قبل المشاركة في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لخوض تجربة ودية أخيرة أمام تنزانيا في القاهرة ، مساء يوم الخميس المقبل ، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير 2024 إلى 11 فبراير.

ويظهر المنتخبان في منافسات النسخة المقبلة من البطولة حيث يتواجد المجموعة الثانية مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق ، بينما تضم المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.





وأعلن البرتغالي روي فيتوريا قائمة المنتخب النهائية استعدادًا للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية والتي جاءت على النحو التالي ..

في حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.