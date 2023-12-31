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تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة بورنموث بالدوري الإنجيلزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن انجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام بورنموث، والتي تجمعها ضمن منافسات الجولة الـ 20 من .

 

وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة بورنموث كالتالي:

حراسة المرمي: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن دافيز، ديستيني أودوجي، إيميرسون رويال

خط الوسط: بينتانكور، سار، لو سيلسو، جونسون 

الهجوم: سون، ريتشارليسون

 

موعد مباراة توتنهام وبورنموث اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام وبورنموث اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وسيتم بث مباراة توتنهام ضد بورنموث عبر قناة bein sports 2.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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