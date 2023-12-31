أرتيتا يُعلن تشكيل أرسنال لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فولهامن والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

تشكيل آرسنال اليوم أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: جاكوب كيويور، جابريل، ويليام صليبا، بن وايت.

الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، إدوارد نكيتياه، بوكايو ساكا.

ترتيب أرسنال وفولهام في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل نادي أرسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، حيث خاض 19 مباراة، أحرز الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 3 مباريات.

ويحتل نادي فولهام المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، حيث خاض 19 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 10 مباريات.