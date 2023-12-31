محمود علاء يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من الاصابة

ياسر رشاد - القاهرة - تماثل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في أنكل القدم، وانتظم في تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

وأنهى محمود علاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وشارك المدافع في كافة الفقرات البدنية والفنية خلال مران الفريق اليوم.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء اللاعبين لـ"قناع تدريبي خاص بالتنفس".

وقام علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بتجهيز "القناع التدريبي" من أجل زيادة قوة التحمل والتقليل من ضخ الأوكسجين في الجسد، و قام اللاعبون بالركض حول الملعب لفترة مطولة وهم يرتدون "القناع التدريبي".

ويسعى الجهاز الفني والطبي من ارتداء القناع التدريبي لتجهيز وإعداد اللاعبين لخوض المباريات التي تقام خارج مصر خاصة في البلاد الأفريقية في ظل اختلاف حالة المناخ والطقس خارج البلاد.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.