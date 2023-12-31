معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح المدير الفني للزمالك لـ"دونجا" أهمية دوره مع الفريق وطالبه بضرورة التركيز مع الأبيض وعدم تشتيت ذهنه في حاجة الفريق لمجهوداته خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية.

و خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وأدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وفضل الجهاز الطبي عدم مشاركة قائد الفريق في التدريبات الجماعية.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي بجلسة خاصة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص معتمد جمال على توجيه رسائل مهمة للاعبين، مؤكداً أن هذه الفترة فرصة لجميع لاعبي الأبيض للحصول على راحة بعد ضغط المباريات على المستوى المحلي والإفريقي.

وقال المدير الفني في حديثه مع لاعبيه: "أعلم أن المرحلة السابقة كانت صعبة، وتحملتم المسؤولية باقتدار، ويجب أن نستمر في ذلك خلال الوقت الحالي ونستغل فترة التوقف للعودة بشكل أفضل".

وشرح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم، وخاض اللاعبون فقرة إطالات وبعض الفقرات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.