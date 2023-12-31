عامر حسين: غياب الاهلي والزمالك عن كأس الرابطة نقطة إيجابية

علق عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على غياب الاهلي والزمالك عن بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة في الموسم الجاري 2023-2024.

وقال عامر حسين في تصريحاته للمؤتمر الصحفي اليوم:” غياب الاهلي والزمالك من شأنه التأثير على قوة بطولة كأس الرابطة، هما قطبي الكرة المصرية ولهم جماهيرهم وقوتهم “.

وأضاف عامر حسين في تصريحاته:” ولكن يظل غياب الاهلي والزمالك نقطة إيجابية لباقي الأندية، ويزيد من طموح باقي الأندية التي ترغب في إنعاش خزائنها ببطولة جديدة “.

وتابع حسين:” دوافع الفوز ببطولة كأس رابطة الأندية زادت خاصة في الموسم الجاري، وبعد مشاركة الفائز باللقب في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد “.

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وجاءت نتيجة قرعة كأس الرابطة كالآتي..

المجموعة الأولى: فيوتشر – الاتحاد السكندري – سموحة – بلدية المحلة

المجموعة الثانية: بيراميدز – فاركو – طلائع الجيش – زد

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا – إنبي – الإسماعيلي – الداخلية

المجموعة الرابعة: المصري البورسعيدي – المقاولون العرب – الجونة – البنك الاهلي