قرار عاجل من ليفربول لحسم مصير محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الأحد، موقف نادي ليفربول من الفرعون المصري محمد صلاح من الرحيل عن صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعادت اهتمامات الأندية السعودية للحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر من جديد، لتسيطر على الأجواء قبل فتح باب القيد.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، اليوم الأحد، موقف نادي ليفربول النهائي من بيع محمد صلاح أو التفريط في خدماته في الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة الإنجليزية، أن ليفربول أغلق ملف بيع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نهائيًا، ولن يتم مناقشة أي عرض يحصل عليه الفرعون المصري.

وبهذا التقرير، أصبح من المؤكد استمرار محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، بعدما أغلق ليفربول فكرة رحيله في يناير.

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ووفقًا لما رصدته الشبكة العالمية فإن ليفربول سيفتح المجال أمام محمد صلاح للرحيل الصيف المقبل حال رفض تجديد عقده خلال الأشهر القادمة.