نجم الوداد المغربي على رادار الزمالك في يناير

يستهدف مجلس إدارة الزمالك للتعاقد مع صفقة سوبر من صفوف فريق الوداد المغربي في موسم الإنتقالات الشتوبة القادمة.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي القادم حال إنتهاء أزمة إيقاف القيد.

وآشارت تقارير صحفية أن الزمالك يسعى للتعاقد مع سيف الدين بوهرة لاعب الوداد المغربي، المعار إلى شباب المحمدية في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وأوضحت التقارير أن أحد الوكلاء رشح بوهرة على مسؤولي الزمالك ورحبوا بالتعاقد مع اللاعب في يناير.

ودخل بوهرة في دائة إهتمام الزمالك لضمه في يناير خاصة أن قائمة الفريق تخلو من الأجنبي الخامس في الموسم الحالي.

ويجيد سيف الدين بوهرة صاحب الـ23 عام اللعب في مركز الوسط المهاجم بالإضافة لإجادته اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر.