الكشف عن صفقة الاهلي الجديدة اليوم في الميركاتو الشتوي- خاص

يستعد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب للإعلان عن أولى صفقات الفريق الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد عن إقتراب الاهلي من الإعلان عن صفقتين جديدتين.

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وأكدت مصادر خاصة لموقع “365 كورة” أن عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر هو أولى صفقات المارد الأحمر في يناير.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس إدارة الاهلي عن الصفقة خلال الساعات القادمة، ويعد عمر كمال هو صفقة الموسم بالنسبة لـ الاهلي وخبر مفرح لجماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يعلن الاهلي عن الصفقة الثانية غدًا، تحت ترقب جماهير المارد الأحمر، التي تطلع لتدعيم صفوف فريقه في الموسم الجاري.