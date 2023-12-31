الاهلي يعلن عن صفقتين جديدتين.. إعلامي يفجرها

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير النادي الاهلي، بشأن صفقات الفريق الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أحمد شوبير أن النادي الاهلي تعاقد مع صفقتين جديدتين، على أن يتم الإعلان عن الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن الاهلي عن الصفقة الثانية غدًا، تحت ترقب جماهير المارد الأحمر، التي تطلع لتدعيم صفوف فريقه في الموسم الجاري.

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وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية خلال برنامجه:” الاهلي يستعد لإعلان التعاقد مع صفقتين عقب فتح باب القيد الشتوى، سيعلن عن صفقة ثم بعد عدة أيام يتم إعلان الصفقة الثانية “.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته اليوم الأحد:” الصفقة الأولى انتهت كل إجراءاتها يتبقى فقط الرتوش الأخيرة ويوجد خلافات بسيطة لا تذكر، كما أن الصفقتين يحق لهم اللعب بالدوري المصري ولا يعتبروا أجانب ولن يكون الاهلي مجبراً على رحيل أحد لاعبيه الأجانب لقيد الصفقتين”.