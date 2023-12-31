بلماضي يشن هجومًا ناريًا على كاف: احتقرونا وظلمونا

شن جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر، هجومًا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل أيام من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2023.

وعقد جمال بلماضي مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد، للكشف عن كواليس معسكر الجزائر المقبل، تمهيدًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال بلماضي في تصريحاته:” رأيت كيف تعاملت الصحافة الجزائرية مع بعض الأحداث مثلما حدث مع إتحاد العاصمة ورياض محرز الذين تم تهميشهم أين تضامنت كل الصحافة”.

وأضاف المدير الفني لـ منتخب الجزائر:” منذ سنوات و أنا أقول بأن الكاف حقرونا و ظلمونا واليوم بعدما حدث في تتويجات الكاف الجميع يقول ما قلته ”.

اقرأ أيضًا: قرار عاجل من ليفربول لحسم مصير محمد صلاح

وعن التشكيل المقرر أن يعتمد عليه في البطولة، قال بلماضي:” خلال وديتي توجو، وبورندي، سنحاول اشراك التشكيلة التي سنبدأ بها مشوارنا في “الكان” المقبل “.

وواصل:” لدينا مبارتين تحضيريتين، بالنسبة للأولى سيكون هناك بالضرورة اختلاف، بالنظر لمدى جاهزية بعض اللاعبين العائدين من اصابة، بورندي خاضت مواجهة قوية أمام الكاميرون، وتم اقصائهم في المباراة الأخيرة”.

وأردف:” متأكد بأن منتخب بورندي سيصعب الامور علينا، خلال المواجهة التحضيرية التي ستجمعنا، ما يهمني أكثر، وقبل كل شيء، هو التواجد في نفس البيئة التي سنجدها في كوت ديفوار”.