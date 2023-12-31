غياب الأهلي والزمالك.. تعرف على قرعة مجموعات كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت منذ قليل قرعة كأس الرابطة المحترفة للموسم الجديد، المقرر إقامتها خلال شهر يناير المقبل.
وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات وجاءت على النحو التالي:
المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.
المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
جدير بالذكر أن ناديي الأهلي والزمالك، قدما الاعتذار عن المشاركة في هذه البطولة، وتم توقيع عقوبة عليهما من قبل رابطة الأندية بقيمة مليون جنيه وفقا للائحة الخاصة بالبطولة.