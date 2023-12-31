للمرة الثانية شيكابالا يغيب عن التدريبات الجماعية.. والزمالك يوضح السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - غاب محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، للمرة الثانية خلال الفترة الحالية.

وخاض محمود شيكابالا، تدريبات تأهيلية أول أمس في الجيم، قبل أن يعود أمس للتدريبات الجماعية، ولكنه لم يستكمل المران للنهاية.

وأدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم، خلال مران اليوم، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وفضل الجهاز الطبي عدم مشاركة قائد الفريق في التدريبات الجماعية.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال المران وقام علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بتجهيز "القناع التدريبي" من أجل زيادة قوة التحمل والتقليل من ضخ الأوكسجين في الجسد، و قام اللاعبون بالركض حول الملعب لفترة مطولة وهم يرتدون "القناع التدريبي".

ويسعى الجهاز الفني والطبي من ارتداء القناع التدريبي لتجهيز وإعداد اللاعبين لخوض المباريات التي تقام خارج مصر خاصة في البلاد الأفريقية في ظل اختلاف حالة المناخ والطقس.