إعلامي يفجر مفاجأة بشأن تفاوض الزمالك لضم سوزا

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن تفكير نادي الزمالك في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا بعد فسخ عقده مع نادي هيونداي الكوري خلال الأيام الماضية.

وقال أمير هشام خلال برنامجه عبر قناة النهار: "هناك اقتراح داخل نادي الزمالك، للتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك الكوري الجنوبي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف "هشام": "الدخول في مفاوضات لضم سوزا لا يزال مجرد اقتراح داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، ولكن لم يتم التفاوض بشكل رسمي معه حتى هذه اللحظة".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات لضم سوزا من الفريق الكوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن لم تكتمل المفاوضات في اللحظات الأخيرة.