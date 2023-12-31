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برشلونة يعلن خضوع مدافع الفريق لعملية في القطنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن نادي خضوع المدافع الإسباني ماركوس ألونسو، الأسبوع المقبل لعملية جراحية من أجل علاج إصابة "القطنية" في الظهر والتي أبعدته عن الملاعب في الأسابيع الأخيرة.

وسيقوم النادي الإسباني خلال الفترة المقبلة بإصدار جميع المعلومات المتعلقة بالعملية وفترة غيابه.

ولعب الظهير الأيسر سبع مباريات هذا الموسم، شارك أساسيًا في أربع منها وبواقع "301 دقيقة"، ومنذ انضمامه للبارسا شارك في 44 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وانضم ألونسو إلى برشلونة في موسم 2022/23 قادما من ، في صفقة انتقال حر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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