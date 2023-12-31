الأهلي عرض 4 لاعبين.. التطورات الأخيرة في صفقة عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التطورات الأخيرة في حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد من فريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، لموقع "الخليج 365"، أن الصفقة اقتربت بشدة من الحسم، حيث دخلا الطرفين في التفاصيل الأخيرة من المفاوضات.

أضاف المصدر: "النادي الأهلي عرض انتقال أربع لاعبين من صفوفه على سبيل الإعارة، وهم محمود متولي وصلاح محسن، وثنائي من اللاعبين الشباب".

وأكمل المصدر: "من جهته نادي فيوتشر، يرفض التعاقد مع محمود متولي خاصة وأنه يملك لاعبين في نفس مركزه، وطلب التعاقد مع أحمد عبدالقادر وصلاح محسن وثنائي من الشباب لمدة موسم ونصف".

وأتم المصدر: "الأهلي يحاول إقناع أحمد عبدالقادر حاليا، لحسم الصفقة، خاصة وأن اللاعب يرغب في الرحيل إلى صفوف فريق سموحة".