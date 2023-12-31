الأهلي يلبي طلب الطفل الفلسطيني "علي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

رد النادي الأهلي على رسالة الطفل الفلسطيني علي إسماعيل المصاب بالحروق بسبب الحرب في غزة، وخلال ظهوره في فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الطفل على حبه للأهلي بالإضافة إلى أن يحلم بالحصول على قفاز محمد الشناوي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "X" توتير سابقا، تصريح للمدير التنفيذي للنادي "سعد شلبي"، قائلا: "وصلتنا رسالة ابننا الفلسطيني "علي"، ومجلس إدارة النادي الأهلي مهتم جدا بها".

ورد أيضا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "صوتك وصل يا علي، قميص النادي وقفازات الشناوي تكون عندك في أقرب وقت إن شاء الله".

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