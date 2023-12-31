شرط مثير.. الأهلي ينتظر أموالاً طائلة من رحيل ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خلال الموسم الحالي 2023- 2024، قامت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من بيع الثنائي حمدي فتحي ومحمد شريف وتحديدًا في فترة الانتقالات الصيفية.

ورحل حمدي فتحي - 28 عامًا - إلى صفوف الوكرة القطري مقابل 3 مليون بجانب 500 ألف دولار، ثم لحق به محمد شريف إلى صفوف الخليج السعودي مقابل مليون و600 ألف دولار تقريبًا.

وهنا حصل القلعة الحمراء 4 مليون و600 ألف دولار تقريبًا من بيع فتحي وشريف إلى جانب إمكانية الحصول على 500 ألف إضافات ليكون المجموع 5 مليون و100 ألف دولار.

وقد تنتعش خزينة الأهلي مرة أخرى في سوق الانتقالات الشتوية وهنا بطل هذه الواقعة الدولي المالي أليو ديانج والمرتبط بالرحيل لصفوف فريق قطر القطري.

أليو ديانج - 26 عامًا - أصبح قريبًا من مغادرة الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بعدما فتحت الإدارة باب الرحيل أمام الدولي المالي وفقًا لعمله "الخليج 365".

وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن إدارة الأهلي حددت مقابل مالي يصل لـ4 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن ديانج في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الراية" القطرية، فإن نادي قطر القطري لديه رغبة في التعاقد مع أليو ديانج والمرتبط بعقد حتى صيف 2026.

وهنا في حال حصول النادي الأهلي على الرقم الذي حدده من بيع ديانج يعني انتعاش خزينة الأهلي بمقابل مالي يصل لـ8 ملايين دولار تقريبًا.

وترى إدارة الأهلي أن هناك إمكانية لتعويض رحيل أليو ديانج في يناير المقبلة خاصة أن اللاعب أصبح بعيدًا عن المشاركة في ظل استعانة مارسيل كولر بخدمات أحمد نبيل "كوكا".

ولم يشارك ديانج في بطولة كأس العالم للأندية سوى ثلاث دقائق وتحديدًا في مباراة اتحاد جدة.

وفي بطولة السوبر المصري للأبطال لم يشارك أليو ديانج في مباراتي سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي إلى جانب مباراة مودرن فيوتشر في المباراة النهائي.

وانتقل أليو ديانج إلى القلعة الحمراء قادمًا من نادي مولودية الجزائر في صيف 2019 في صفقة قدرت بمليون دولار و100 ألف دولار.

وشارك الدولي المصري في 203 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق الأهلاوي ليسجل سبعة أهداف إلى جانب صناعة 11 هدفًا آخرين.

وتوّج القاطرة المالية بعدد من الألقاب مع القلعة الحمراء كان أبرزها الفوز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا في ثلاث مناسبات إلى جانب الفوز بمسابقة الدوري مرتين وكأس السوبر الأفريقي مرتين.