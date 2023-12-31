أصبح حرًا.. الزمالك يستهدف "منبوذ الرجاء".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - محمد همام:

انتهت تجربة لاعب الوسط الإيفواري روجر أهولو مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي بصورة رسمية، ليصبح اللاعب حرًا للانتقال لأي نادٍ في الفترة المقبلة.

صاحب الـ29 عامًا دخل في أزمة مع جماهير نادي الرجاء على خلفية تراجع مستواه الأمر الذي جعل اللاعب يصبح في معاناة داخل القلعة البيضاوية.

وانتقل روجر أهولو إلى نادي الرجاء في صيف 2022 قامًا من نادي إف سي سان بيدرو الإيفواري في صفقة لم تعلن عن قيمتها المالية.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين فإن صفقة روجر أهولو إلى الرجاء قدرت بـ50 ألف دولار.

وبحسب أرقام اللاعب مع الرجاء في الموسم الحالي فقد شارك في 13 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وفي الموسم الماضي، سجل لاعب الوسط الإيفواري في 33 مباراة بجميع المسابقات سواء محلية أو قارية ليسجل هدفين بواقع هدف في الدوري المغربي (البطولة المغربية) - وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية مغربية في الفترة الماضية، أن نادي الزمالك يرغب في تدعيم وسط ميدانه في سوق الانتقالات الشتوية من خلال التعاقد مع روجر أهولو.

وجاءت هذه التقارير قبل قرار نادي الرجاء بفسخ التعاقد مع روجر أهولو، ليصبح الأمر الآن أكثر سهولة بالنسبة لنادي الزمالك في التعاقد مع اللاعب.

ولن يجد الزمالك أي مشكلة في التعاقد مع روجر أهولو حيث لن يتم الدخول في أي مفاوضات مع نادي الرجاء وهنا ستكون الصفقة مجانية.

ويمتلك الزمالك مكانًا شاغرًا في قائمته خلال هذا الموسم للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، حيث لدى الفريق الأبيض أربعة محترفين، وهم: التونسيين سيف الدين الجزيري - حمزة المثلوثي - السنغالي إبراهيما نداي - البنيني سامسون أكينيولا.

وبخلاف عدد الأجانب يمتلك أيضًا فريق الزمالك فرصة الاستفادة من خدمات روجر أهولو للمشاركة في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية خلال هذا الموسم.

السبب في ذلك عدم مشاركة نادي الرجاء في الموسم الحالي في أي مسابقة أفريقية سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، وهنا سيكون اللاعب مناسبًا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية.

وضمن فريق الزمالك في الموسم الجاري التواجد في دور الثمانية بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في الجولة الرابعة والتي تضم أيضًا فريقي أبو سليم الليبي وسوار الغيني.