"بعد الأزمة القلبية".. أول تعليق من توم لوكير مدافع لوتون تاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أصدر اللاعب توم لوكيل مدافع نادي لوتون تاون بيانا عبر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، يؤكد فيه تحسنه وامتنانه للطاقم الطبي والمسعفين واللاعبين.

وجاء بيان تون لوكير كالآتي: "أود أن أقول إنني في حالة جيدة جدًا وأشعر بتحسن بعد الأزمة القلبية التي تعرضت لها في مباراة بورنموث، والسبب وراء تحسني السريع يعود إلى الأعمال البطولية للاعبين والموظفين والأطباء والمسعفين، لقد أنقذوا حياتي ولن أنسى أبدًا ما فعلوه من أجلي".

وأضاف: "بينما أشعر بالحزن لعدم مشاركتي، أشعر بالفخر وأنا أشاهد اللاعبين وهم يواصلون المعركة بدوني، الروح القتالية التي رأيتها في المباريات الثلاث الأخيرة أعطتني دفعة كنت في أمس الحاجة إليها".

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