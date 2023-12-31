شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار للبطل.. الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار، حيث تعد البطولة الأبرز والأهم فى القارة السمراء على مستوى المنتخبات، وتشهد دائمًا قوة وندية ومنافسة شرسة من أجل الفوز باللقب وضمان السيادة على القارة.

متى تنطلق بطولة أمم أفريقيا 2023؟

تقام المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، فيما تختتم البطولة التى تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2023.

ما هى الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية؟

يحصد صاحب المركز الأول 5 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، ويحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما يحصل كل منتخب شارك فى ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.

ما هى مجموعة مصر فى أمم أفريقيا؟

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ما هو جدول مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا؟

يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير، ثم مواجهة غانا يوم 18 وخوض المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام كاب فيردي يوم 22 من الشهر نفسه.

وماذا عن القائمة النهائية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا؟

جاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".