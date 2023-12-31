شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يوجه رسالة للاعبى الزمالك قبل المران الجماعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي بجلسة خاصة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص معتمد جمال على توجيه رسائل مهمة للاعبين، مؤكداً أن هذه الفترة فرصة لجميع لاعبى الأبيض للحصول على راحة بعد ضغط المباريات على المستوى المحلي والأفريقي.

وقال المدير الفني فى حديثه مع لاعبيه، "أعلم أن المرحلة السابقة كانت صعبة، وتحملتم المسؤولية باقتدار، ويجب أن نستمر فى ذلك خلال الوقت الحالى ونستغل فترة التوقف للعودة بشكل أفضل".

وشرح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها فى مران اليوم، وخاض اللاعبون فقرة إطالات وبعض الفقرات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها فى الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.