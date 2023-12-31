شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها فى أنكل القدم، وانتظم فى تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي.

وأنهى محمود علاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وشارك المدافع في كافة الفقرات البدنية والفنية خلال مران الفريق اليوم.

وأصبح محمود علاء جاهزًا للمشاركة فى الدورة الودية التي يخوضها الفريق فى الإمارات، ومن المنتظر أن يشارك الزمالك فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.