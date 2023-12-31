شريف عبد الفضيل يفاضل بين عروض من دوري المحترفين لبدء مرحلة "الرجل الأول"

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القاهرة - سامية سيد - يُفاضل شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السباق، بين عدة عروض من أندية بدوري المحترفين لاختيار أحدها لتولّي مهمة القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأبدت عدة أندية في دوري المحترفين رغبتها فى التعاقد مع شريف عبد الفضيل لقيادتها فنياً الفترة المقبلة، من بينها القناة، الاتصالات، ومكادي، ودكرنس.

ويبحث شريف عبد الفضيل خلال الفترة الحالية خطوته المقبلة، حيث يُفاضل بين العروض السابقة وأخرى من دوري المحترفين لاختيار أفضلها والبدء معه.

ورحّب عبد الفضيل بفكرة العمل كمدير الفني في دوري المحترفين لاكتساب مزيد من الخبرات التدريبية فى منصب "الرجل الأول"، بعدما سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لأكثر من مدرب كبير.

وتم ترشيح شريف عبد الفضيل للعمل في أكثر من فئة عمرية بالمنتخبات الوطنية وتحديداً منتخبي 2005 و2007 لكن لم يتم إختياره في النهاية ليبدأ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق رحلة التفكير في خوض تجربة التدريب بدوري المحترفين.

وعمل المدافع المخضرم فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عدة سنوات حقق خلالها نتائج جيدة استحق عليها إشادة مسئولو النادي، وخضع لفترة معايشة مع أياكس أمستردام وأيندهوفن في هولندا».

وحصد عبد الفضيل مع الأهلي 13 بطولة محلية وأفريقية بواقع بطولة دوري أبطال أفريقيا (مرتين) والدوري المصري 3 مرات، وكأس السوبر المصري مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي ٤ مرات، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.

كما نال شريف عبد الفضيل شرف تمثيل المنتخب الوطني الأول بجانب التتويج مع المنتخب العسكري ببطولة كأس العالم بالهند.