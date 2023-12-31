«طردته من حياتي».. ما سر تصريحات سيد معوض ضد محمد بركات؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت تصريحات سيد معوض، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ضد محمد بركات زميله السابق وعضو مجلس اتحاد الكرة، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد حسن ببرنامج "الكابتن" عبر قناة "dmc"، صرح "معوض" قائلا: "العلاقة بيني وبين محمد بركات انتهت منذ فترة وهناك أشخاص طردتهم من حياتي وعلى رأسهم بركات."

وأحدثت تصريحات سيد معوض ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل العلاقة القوية بينه وبينه محمد بركات، منذ أن كانا زملاء في الإسماعيلي ثم الأهلي ومنتخب مصر، وظهر ذلك ايضا خلال تواجدهم في العديد من البرامج التلفزيونية.

وكشف موقع "مصراوي" عن سبب الخلاف الكبير بين سيد معوض ومحمد بركات.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الطرفين قوله إن سبب الأزمة يعود لعدم تعيين "معوض" في الجهاز الفني لأحد المنتخبات الأولمبي أو الأول، مثلما كان متفق عليه.

وأضاف المصدر أن سيد معوض فوجئ بعدم تواجده في أحد الأجهزة الفنية للمنتخب الأول أو الأولمبي، وتم تجاهل اتصالاته من قبل صديقه محمد بركات.

وتابع أن سيد معوض اشتكى من هذا الأمر، لأحد الأصدقاء الآخرين، الذي حاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولكن الأخير رفض كل محاولات الصلح.