«صوتك وصل يا علي».. الأهلي يلبي رغبة طفل فلسطيني من غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي تلبيته لطلب الطفل الفلسطيني علي، المحب للاعبي فريق كرة القدم الأول بالنادي، خاصة محمد الشناوي حارس المرمى.

وكان الطفل الفلسطيني علي إسماعيل نافذ جبر مشتهى، والذي أصيب بإصابات خطيرة وحروق بالغة وشديدة شوهت وجهه، قد عبر عن أمنيته في السفر إلى مصر مع أسرته، وأن يتم علاجه هناك، معرباً عن أمنيته الأخرى بأن يزور النادي الأهلي ويرتدي قميص الفريق ويلتقي حارس المرمى محمد الشناوي.

وعبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب النادي الأهلي رسالة على لسان المدير التنفيذي للنادي، سعد شلبي: "رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي".

من جانبه، كتب محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا: “يا على صوتك وصل، تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين يكونوا عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني، وإن شاء الله تخف وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور النادي الأهلي، إتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك وإحنا دايما معاك”.