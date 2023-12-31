بيلينجهام: فخور بتواجدي في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن اعتزازه باللعب في ريال مدريد خلال الفترة الماضية، بعد تألقه اللافت للنظر مع الميرينجي.

وكان بيلينجهام قد انتقل لريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الصيفي الماضي من هذا العام 2023.

وتحدث الدولي الإنجليزي في فيلم وثائقي، أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بكل تأكيد أشعر بالفخر الشديد في الريال، أظن أن هذه هي الكلمة الأكبر".

وتابع: "لدي فخر بهذا الرقم وهذا القميص والدرع على قميص ريال مدريد".

وأكمل بيلينجهام تصريحاته: "يجب عليك المحافظة على مستواك ومحاولة تقديم الأفضل في ريال مدريد، فكل يوم آتي إلى التدريبات أحاول أن أعمل بجد لأكون أفضل ما يمكن، الهدف عند وصولك إلى ريال مدريد هو أن تفوز بكل الألقاب".

وأوضح: "العظماء الذين لعبوا لـ ريال مدريد، اللحظات الرائعة ترتبط دائمًا بالألقاب مع هذا النادي، لذلك أريد أن أضيف إلى تلك القصة اسم جود بيلينجهام".

وأتم بيلينجهام تصريحاته: "جيد للغاية الشعور بمودة الجماهير، في عام 2024 أريد الفوز بكل الألقاب مع هذا النادي والاستمتاع بكوني داخل ريال مدريد".